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10:43, 3 апреля 2023Экономика

В России предложили изменить сумму ущерба от экономических преступлений

РБК: депутаты Госдумы предложили повысить планку ущерба по экономическим преступлениям

Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Алексей Нечаев, Владислав Даванков и Александр Демин внесут в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому должна быть повышена планка крупного и особо крупного ущерба по экономическим преступлениям. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ.

Поправки вносятся в семь статей УК РФ. В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что поднять лимит ущерба необходимо с учетом инфляции. В частности, депутаты предлагают изменить сумму крупного ущерба по статье 170.2 («Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования или карту-план территории») с 2,25 до 3,5 миллиона рублей, а особого крупного — с 9 до 13,5 миллиона.

В статье 178 («Ограничение конкуренции») доходы в крупном размере предлагается увеличить с 50 до 80 миллионов рублей, в особо крупном — с 250 до 395 миллионов. Причем сумма крупного ущерба вырастет с 10 до 16 миллионов рублей, а особого крупного — с 30 до 47,5 миллиона рублей. Аналогичные изменения депутаты хотят внести в статьи 180, 199, 199.1, 199.3 и 199.4 УК РФ, которые касаются незаконного использования средств индивидуализации товаров, работ, услуг, уклонения физлица или организации от уплаты налогов и страховых взносов, а также неисполнения обязанностей налогового агента.

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Размеры крупного и особо крупного ущерба по экономическим статьям уголовного кодекса долгое время не индексировались. «Это привело к тому, что степень общественной опасности преступления, совершенного на сумму один миллион рублей, в 2022 году значительно снизилась по сравнению с тем же преступлением, совершенным в 2011 году, а наказание осталось прежним», — объясняют депутаты.

Ранее Госдума приняла закон об уменьшении срока давности по ряду экономических статей. Кроме того, был одобрен закон о прекращении уголовного дела в случае уплаты штрафов и недоимок по делам об уклонении от уплаты налогов.

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Мария Грушко
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