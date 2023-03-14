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17:26, 14 марта 2023Экономика

Госдума приняла закон о сокращении срока давности по экономическим преступлениям

В Госдуме приняли закон об уменьшении срока давности по ряду экономических статей

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Государственная Дума 14 марта приняла во втором и третьем чтении правительственный закон об уменьшении срока давности по ряду экономических статей. Как уточнили в кабмине, проект разработан для исполнения поручений президента России Владимира Путина в целях снижения негативных последствий для экономики страны, говорится на сайте ГД.

Кроме этого, был принят закон о прекращении уголовного дела в случае уплаты штрафов и недоимок по делам об уклонении от уплаты налогов. Действия направлены на «либерализацию уголовной ответственности за ряд преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей».

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Так, по статьям 199 (уклонение от уплаты налогов), 199.1 (неисполнение обязанностей налогового агента), 199.2 (сокрытие денежных средств или имущества организации или ИП) и 199.4 (уклонение от уплаты страховых взносов) УК России будут уменьшены максимальные сроки наказания на 1-2 года в виде лишения свободы.

Также предлагается уменьшить максимальный срок лишения свободы по ряду преступлений о неуплате налогов и сборов. Кроме того, среди поправок есть положение о том, что уголовное дело по преступлениям, которые связаны с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежат прекращению «в случае уплаты в полном объеме недоимки, пеней и штрафов»

Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что ведущие члены Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) собираются пожаловаться Владимиру Путину на растущую роль государства в экономике. На 16 марта запланирована встреча российского бизнеса и главы государства. Представители бизнес-сообщества будут выступать, в частности, за либерализацию бизнес-среды (например, за смягчение наказания за ряд экономических преступлений, таких как отмывание денег).

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Марина Совина
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