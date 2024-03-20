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17:37, 20 марта 2024Экономика

В России сохранят объемы переработки нефти

Минэнерго сохранило прогноз по объему нефтепереработки на уровне 2023 года

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В России в текущем году сохранят объемы первичной переработки нефти на уровне 2023 года. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов, его слова приводит РИА Новости.

«Прогноз по объему нефтепереработки сохраняется — на уровне, близком к прошлому году», — отметил министр. В 2023 году этот показатель вырос на 1,2 процента, до 275 миллионов тонн.

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Шульгинов также рассказал, что ведомство обсуждает с нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) корректировку графика плановых ремонтов. Это связано с недавними инцидентами на ряде предприятий, которые вызвали остановку работы. Глава Минэнерго добавил также, что существует возможность нарастить переработку на тех НПЗ, где производство не прерывалось.

Ранее стало известно, что поставки нефти из РФ упали до минимума с сентября после резкого роста. Основными причинами стали трехдневный ремонт в порту Приморска Балтийского моря, а также сильный ветер в порту Козьмино на Дальнем Востоке. Оба фактора привели к тому, что экспорт оказался значительно ниже уровня, который Москва намерена поддерживать в рамках квот ОПЕК+. На горизонте четырех недель экспорт не выбивается из графика.

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