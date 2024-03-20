В России подняли вопрос о провокационности военных учений Польши

Сенатор Карасин поднял вопрос о провокационности военных учений Польши

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин поднял вопрос о провокационности военных учений Польши на вымышленной территории у границ России, которая соответствует северо-восточным землям страны. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Учения, которые проводят государства, полностью относятся к их компетенции. Другой вопрос, где они проводятся и в какой обстановке. Тут возникают серьезные вопросы: не провоцирует ли это новые напряженности в этом регионе Европы. Этот вопрос надо перед поляками ставить», — заявил Карасин.

Ранее на сайте Минобороны Польши появилось сообщение о том, что многонациональная дивизия «Северо-Восток» отработала учения на вымышленной территории у границ России, которая соответствует северо-восточным землям страны.

5 марта в рамках учений НАТО в Польше военные стран альянса форсировали Вислу в Поморском воеводстве. В частности, были перенаправлены через водную преграду порядка 3,5 тысячи военных и сотни единиц техники без применения мостов.