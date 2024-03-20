Врач назвала снижающую риск болезни Альцгеймера диету

Эндокринолог Лазуренко назвала средиземноморскую диету идеальной для мозга

Средиземноморская диета способна снижать риск развития болезни Альцгеймера, рассказала эндокринолог Наталья Лазуренко. Идеальную для здоровья мозга диету она назвала в комментарии для NEWS.ru.

Врач объяснила, что средиземноморская диета, среди прочего, включает в себя рыбу и другие морепродукты, орехи и масла. Эти продукты содержат полезные жиры и клетчатку, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы, снижают риск развития сахарного диабета и нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера, отметила Лазуренко.

К тому же, продолжила эндокринолог, продукты, входящие в состав диеты, помогают улучшить когнитивные функции и здоровый аппетит.

Напоследок врач обратила внимание на то, что средиземноморская диета способствует долголетию и улучшению общего самочувствия. В то же время, чтобы снизить вес, одной этой диеты мало. Необходимо также заниматься спортом и регулярно проходить медицинские осмотры, заключила специалистка.

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