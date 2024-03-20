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14:40, 20 марта 2024Забота о себе

Врач назвала снижающую риск болезни Альцгеймера диету

Эндокринолог Лазуренко назвала средиземноморскую диету идеальной для мозга

Фото: Unsplash

Средиземноморская диета способна снижать риск развития болезни Альцгеймера, рассказала эндокринолог Наталья Лазуренко. Идеальную для здоровья мозга диету она назвала в комментарии для NEWS.ru.

Врач объяснила, что средиземноморская диета, среди прочего, включает в себя рыбу и другие морепродукты, орехи и масла. Эти продукты содержат полезные жиры и клетчатку, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы, снижают риск развития сахарного диабета и нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера, отметила Лазуренко.

К тому же, продолжила эндокринолог, продукты, входящие в состав диеты, помогают улучшить когнитивные функции и здоровый аппетит.

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Напоследок врач обратила внимание на то, что средиземноморская диета способствует долголетию и улучшению общего самочувствия. В то же время, чтобы снизить вес, одной этой диеты мало. Необходимо также заниматься спортом и регулярно проходить медицинские осмотры, заключила специалистка.

Ранее эндокринолог Екатерина Янг назвала продукты, снижающие отечность. Она рекомендовала есть богатые йодом морепродукты.

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      Вера Владзиевская
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