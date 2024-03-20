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13:58, 20 марта 2024Бывший СССР

Захарова обвинила власти Молдавии в попытках переписать историю

Захарова: Молдавия следует русофобскому курсу Запада, пытаясь переписать историю

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Власти Молдавии пытаются переписать историю. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, трансляция ведется на YouTube-канале ведомства.

Захарова напомнила о годовщине начала освобождения Молдавии Красной армией от немецко-фашистских захватчиков, которая отмечалась 17 марта. В то же время, по словам официального представителя МИД России, Кишинев сегодня «слепо следует русофобскому курсу коллективного Запада», предпринимая попытки изменить историю.

«Это сопровождается актами вандализма в отношении советских воинских памятников со стороны экстремистских сил. По сути, это все поощряется властями», — добавила Захарова.

Ранее стало известно о разрушении обелиска, установленного на могиле участника Великой Отечественной войны Андрея Колбинского в Кишиневе. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением памятника.

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      Екатерина Грищенко
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