Захарова обвинила власти Молдавии в попытках переписать историю

Захарова: Молдавия следует русофобскому курсу Запада, пытаясь переписать историю

Власти Молдавии пытаются переписать историю. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, трансляция ведется на YouTube-канале ведомства.

Захарова напомнила о годовщине начала освобождения Молдавии Красной армией от немецко-фашистских захватчиков, которая отмечалась 17 марта. В то же время, по словам официального представителя МИД России, Кишинев сегодня «слепо следует русофобскому курсу коллективного Запада», предпринимая попытки изменить историю.

«Это сопровождается актами вандализма в отношении советских воинских памятников со стороны экстремистских сил. По сути, это все поощряется властями», — добавила Захарова.

Ранее стало известно о разрушении обелиска, установленного на могиле участника Великой Отечественной войны Андрея Колбинского в Кишиневе. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением памятника.