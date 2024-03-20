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12:38, 20 марта 2024Мир

Захарова прокомментировала решение ЦЕРН прекратить сотрудничество с Россией

Захарова: решение ЦЕРН прекратить работу с Россией политизировано и неприемлемо

Фото: Pierre Albouy / Reuters

Решение Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) прекратить совместную работу с российскими учеными политизировано и неприемлемо. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция ведется на YouTube-канале ведомства.

«Мы считаем подобные действия политизированными и абсолютно неприемлемыми», — прокомментировала ситуацию дипломат.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, подобные решения в корне противоречат духу научного сотрудничества.

19 марта официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье сообщил, что организация в конце ноября текущего года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, которые имеют связи с Россией.

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      Виктория Кондратьева
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