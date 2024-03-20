Жена Дмитрия Тарасова пожаловалась на фигуру после родов

Жена футболиста Дмитрия Тарасова, вторая вице-мисс Россия — 2014, модель Анастасия Костенко пожаловалась на фигуру после родов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

29-летняя манекенщица разместила кадр (на момент написания новости был удален), на котором предстала в белых укороченных шортах и рубашке, держа на руках ребенка. «Я должна признаться. Вчерашний reels был снят год назад и 12 кг назад... Я все», — посетовала она.

По словам супруги спортсмена, в восстановлении после родов предыдущие три раза генетика не сыграла для нее никакой роли. При этом Тарасова уточнила, что ей вновь предстоит усердная работа.

Она намерена вводить физические упражнения, повышать мотивацию и контролировать питание. «Решила, что с сегодняшнего дня беру себя в руки», — заключила модель.

Ранее в марте жена Дмитрия Тарасова показала откровенное видео с мужем. Вначале на размещенных кадрах манекенщица предстала в черном мини-платье с цветочным принтом и разрезом, в остроносых красных туфлях на высоких каблуках и с уложенными в пучок волосами.