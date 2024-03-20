Жилые дома попали под обстрел ВСУ в российском регионе

Курский губернатор Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли село Гуево

В Курской области под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Гуево Суджанского района. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, мирные жители не пострадали, однако повреждения получили три частных домовладения, в которых выбиты окна, разрушены дворовые постройки и осколками посечены заборы. Старовойт заверил, что собственникам окажут помощь в восстановлении.

Помимо этого, перебита линия электропередачи. Восстановительные работы уже ведутся, подчеркнул губернатор.

Ранее в центре Курска упали обломки сбитой системой противовоздушной обороны (ПВО) ракеты С-200. В результате были повреждены несколько крыш. Информация о пострадавших не поступала.

Позже стало известно, что ВСУ при помощи минимум пяти дронов и одной ракеты C-200 пытались атаковать Курскую атомную электростанцию. цели были сбиты на подлете Обломки повредили подстанцию «Высокая».

