Звезда «Друзей» рассказала о плюсах старения

Актриса Кортни Кокс призналась, что с возрастом стала амбициозной

Американская актриса, звезда сериала «Друзья» Кортни Кокс рассказала, что с возрастом стала увереннее в себе. Интервью 59-летней Кокс цитирует People.

По словам Кокс, с возрастом она стала более амбициозной и перестала бояться пробовать новое и отказывать людям. «Так много времени тратится на раздумия: "Ох, если я туда не пойду, меня не пригласят опять. Вдруг это лучшая вечеринка на свете? Я не приду и все пропущу? Но идти не хочу, но..." Вот это нежелание задеть людей», — объяснила она.

Актриса рассказала, что во время съемок «Друзей» она была неуверенной в себе. «Теперь я не чувствую себя самозванкой: я пробую, изучаю новое, стараюсь. Тогда многое давалось проще, а сейчас, чтобы нравиться себе, нужно трудиться во всех смыслах», — размышляет о плюсах старения она.

Кокс призналась, что хочет совершенствоваться во всем, что умеет. «Я так многое делаю: играю на пианино, в теннис, люблю готовить — этому я научилась в карантин. Работа, режиссерство, актерство — я стала более амбициозной, потому что мне многое не все равно, я меньше ленюсь», — призналась она.

Ранее американская певица Пинк (настоящее имя Алиша Бет Мур) рассказала о плюсах своего возраста. «Хотя я и не чувствую себя старой и все еще выхожу на сцену в обтягивающей одежде, взросление заставляет меня быть благодарной за каждый день», — призналась 44-летняя звезда.