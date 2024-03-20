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13:19, 20 марта 2024Россия

Зюганов рассказал о встрече с Путиным до часу ночи

Председатель КПРФ Зюганов рассказал о разговоре с Путиным до часу ночи

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Globallookpress.com

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным до часу ночи. Слова политика передает РИА Новости.

«Вчера лидеры [фракций] прекрасно выступали. Потом еще до часу ночи индивидуально обсуждали, в том числе и возможную конфигурацию правительства, подход к этому», — рассказал лидер коммунистической партии.

Вечером во вторник, 19 марта, Путин встречался с лидерами думских фракций. В ходе беседы с парламентариями он заявлял, что противнику не удастся запугать российский народ, и призвал оставить попытки напугать жителей страны. Помимо этого, политики беседовали о программе развития России на ближайшие годы, а также обсуждали и другие вопросы.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов рассказал, что вышел из кабинета президента Владимира Путина в полвторого ночи после личной встречи.

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      Анастасия Шейкина
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