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12:25, 16 декабря 2023Россия

Миронов рассказал о встрече с Путиным до полвторого ночи

Миронов рассказал, что вышел из кабинета Путина после беседы полвторого ночи

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Председатель думской фракции партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов рассказал, что вышел из кабинета президента Владимира Путина в полвторого ночи после личной встречи. Слова политика приводит РИА Новости.

«Была отдельная встреча. Чтобы вы понимали, я вышел из кабинета Владимира Владимировича полвторого ночи, это к вопросу о режиме и графике работы нашего президента», — рассказал Миронов, уточнив, что лично глава государства встречался с лидерами думских фракций после общей встречи с ними.

Встреча Путина с главами фракций Госдумы и ее спикером Вячеславом Володиным состоялась 15 декабря. Она началась с выступления президента, после чего свои доклады представили лидеры парламентских объединений.

В этот же день в Госдуме прошло завершающее заседание осенней сессии. По словам Володина, в 2023 году депутаты приняли 694 закона, 172 из которых социально значимые.

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      Анастасия Шейкина
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