В Кремле подтвердили планы Путина встретиться с главами фракций Госдумы

Песков подтвердил, что 15 декабря Путин встретится с главами фракций Госдумы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что 15 декабря Владимир Путин планирует встретиться с главами фракций Госдумы и ее председателем Вячеславом Володиным. Об этом пишет РИА Новости.

По словам представителя главы государства, встреча пройдет в Кремле. Она начнется с выступления президента, после чего свои доклады представят лидеры парламентских объединений.

О том, что Путин планирует встречу с руководителями партий ранее сообщила пресс-служба фракции «Новые люди», не раскрывая подробности.

15 декабря в Госдуме прошло завершающее заседание осенней сессии. По словам спикера нижней палаты парламента Володина, в 2023 году депутаты приняли 694 закона, 172 из которых социально значимые.