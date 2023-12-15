Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:10, 15 декабря 2023Россия

В Кремле подтвердили планы Путина встретиться с главами фракций Госдумы

Песков подтвердил, что 15 декабря Путин встретится с главами фракций Госдумы

Фото: Михаил Терещенко / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что 15 декабря Владимир Путин планирует встретиться с главами фракций Госдумы и ее председателем Вячеславом Володиным. Об этом пишет РИА Новости.

По словам представителя главы государства, встреча пройдет в Кремле. Она начнется с выступления президента, после чего свои доклады представят лидеры парламентских объединений.

О том, что Путин планирует встречу с руководителями партий ранее сообщила пресс-служба фракции «Новые люди», не раскрывая подробности.

15 декабря в Госдуме прошло завершающее заседание осенней сессии. По словам спикера нижней палаты парламента Володина, в 2023 году депутаты приняли 694 закона, 172 из которых социально значимые.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Европа согласовала новый пакет санкций против России. В это время выступавшего против канцлера Австрии не было в зале

      Названы последствия для Франции в случае вхождения Украины в Евросоюз

      «АвтоВАЗ» запустил производство опытной партии электромобилей

      Центробанк России поднял ключевую ставку пятый раз подряд

      Популярный российский юморист рассказал о депрессии

      В Кремле оценили предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС

      На российской буровой установке произошла авария

      В США высказались о длительной оккупации Газы Израилем

      Назван размер безобидной для здоровья порции оливье и селедки под шубой

      Книги Акунина и Быкова начали снимать с продажи. Писатели поддержали ВСУ и были не против атак на Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости