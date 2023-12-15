Володин назвал число принятых Госдумой законов в 2023 году

Председатель Госдумы Володин: в 2023 году было принято 694 закона

В 2023 году Государственная дума приняла 694 закона. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин, его цитирует ТАСС.

В пятницу, 15 декабря, проходит завершающее заседание осенней сессии Госдумы.

В частности, были приняты 172 социально значимых закона, уточнил глава нижней палаты. «Эта цифра сама говорит за себя», — сказал Володин. Самым главным является не количество, а качество принятых законов, подчеркнул спикер Госдумы. В связи с этим он отметил повышение эффективности работы профильных комитетов Госдумы.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев допустил внесение изменений в основной закон страны — Конституцию. В целом он охарактеризовал Конституцию как консервативный документ. Однако ее «точечные изменения точно будут», отметил Медведев.