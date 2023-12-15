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11:12, 15 декабря 2023Россия

Стало известно о планах Путина встретиться с лидерами всех фракций Госдумы

Президент Путин 15 декабря встретится с лидерами всех фракций Госдумы

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В пятницу, 15 декабря, президент России Владимир Путин запланировал провести встречу с лидерами всех фракций Госдумы. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на пресс-службу партии «Новые Люди».

Подробности встречи не раскрываются.

15 декабря также проходит заключительное пленарное заседание осенней сессии Госдумы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале нижней палаты парламента.

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      Константин Лысяков
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