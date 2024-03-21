Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:37, 21 марта 2024Ценности

68-летняя Ирина Хакамада снялась в наряде с глубоким декольте

68-летняя публицистка Ирина Хакамада снялась в платье с глубоким декольте
Ирина Хакамада

Ирина Хакамада. Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Бизнес-тренер, экономистка, публицистка и политический деятель Ирина Хакамада снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 2,9 миллиона подписчиков.

На размещенном кадре 68-летняя знаменитость предстала в черном облегающем платье длины миди с глубоким декольте, которое частично демонстрировало ее грудь. При этом звезда сидела на декоративном столе, отказавшись от обуви.

Стилисты сделали публицистке укладку, а визажисты — макияж в нейтральных тонах. В качестве аксессуаров Хакамада выбрала очки для зрения с черной оправой.

Материалы по теме:
Многососковость. Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
Многососковость.Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
10 сентября 2022
Новый нос и страсть к «голым» нарядам: как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
Новый нос и страсть к «голым» нарядам:как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
4 декабря 2022

Поклонники оценили внешний вид Хакамады в комментариях под постом. «Умная, элегантная, красивая», «Завораживаете», «Какое платье и вы!», «Ну что за женщина!», — восхитились они.

Ранее Хакамада ответила на слухи о пластике.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Пуск корабля «Союз МС-25» к МКС отменили. Что произошло и когда состоится следующий запуск?

      Полковник рассказал о способной стать концом пехоты ВСУ российской бомбе

      Названа самая популярная соцсеть в России

      Участников группы АВВА наградили рыцарскими орденами

      Россиянин не поделил дорогу с женщиной-водителем и выстрелил в нее из пистолета

      Похищена засекреченная информация о лечении «исчезнувшей» Кейт Миддлтон

      В Эстонии заявили о пренебрежении НАТО к Восточной Европе

      Стюардесс в Великобритании лишили работы из-за короткого ролика в соцсетях

      Орбан поздравил Путина с победой на выборах

      Жители Молдавии не захотели присоединяться к Румынии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше