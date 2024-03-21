68-летняя Ирина Хакамада снялась в наряде с глубоким декольте

68-летняя публицистка Ирина Хакамада снялась в платье с глубоким декольте

Бизнес-тренер, экономистка, публицистка и политический деятель Ирина Хакамада снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 2,9 миллиона подписчиков.

На размещенном кадре 68-летняя знаменитость предстала в черном облегающем платье длины миди с глубоким декольте, которое частично демонстрировало ее грудь. При этом звезда сидела на декоративном столе, отказавшись от обуви.

Стилисты сделали публицистке укладку, а визажисты — макияж в нейтральных тонах. В качестве аксессуаров Хакамада выбрала очки для зрения с черной оправой.

Поклонники оценили внешний вид Хакамады в комментариях под постом. «Умная, элегантная, красивая», «Завораживаете», «Какое платье и вы!», «Ну что за женщина!», — восхитились они.

Ранее Хакамада ответила на слухи о пластике.