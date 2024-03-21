68-летняя Ирина Хакамада снялась в наряде с глубоким декольте
Бизнес-тренер, экономистка, публицистка и политический деятель Ирина Хакамада снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 2,9 миллиона подписчиков.
На размещенном кадре 68-летняя знаменитость предстала в черном облегающем платье длины миди с глубоким декольте, которое частично демонстрировало ее грудь. При этом звезда сидела на декоративном столе, отказавшись от обуви.
Стилисты сделали публицистке укладку, а визажисты — макияж в нейтральных тонах. В качестве аксессуаров Хакамада выбрала очки для зрения с черной оправой.
Поклонники оценили внешний вид Хакамады в комментариях под постом. «Умная, элегантная, красивая», «Завораживаете», «Какое платье и вы!», «Ну что за женщина!», — восхитились они.
Ранее Хакамада ответила на слухи о пластике.