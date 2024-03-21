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12:59, 21 марта 2024Силовые структуры

Адвокат Ефремова раскрыл порядок назначения заседания по заявлению на УДО

Адвокат Ефремова: заседание по УДО проходит через месяц после подачи заявления

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Судебное заседание по условно-досрочному освобождению (УДО) актера Михаила Ефремова может пройти через месяц после подачи соответствующего заявления. Такой порядок «Известиям» раскрыл адвокат актера Юрий Падалко.

По словам юриста, право на подачу ходатайства у его подзащитного наступает 30 марта. Тем не менее, артист и его адвокат пока не определились с точной датой направления заявления. «После подачи примерно через месяц, в зависимости от сложности дел и загруженности судей, назначается заседание», — уточнил Падалко.

Ранее юрист сообщал, что право подачи на УДО у Ефремова наступает в конце марта.

Суд приговорил актера к 7,5 года лишения свободы за устроенное 8 июля 2020 года ДТП с летальным исходом в центре Москвы. В начале марта администрация ИК № 4 в Белгородской области, где Ефремов отбывает наказание, дала добро на УДО.

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      Олеся Мицкевич
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