Названы признаки написанной ИИ статьи

The Register: написанные ИИ статьи определили по количеству прилагательных

Американские ученые проанализировали использование искусственного интеллекта (ИИ) своими коллегами при написании научных статей. Об этом сообщает издание The Register.

Специалисты Стэнфордского университета, Калифорнийского университета и компании NEC Labs America проверили статьи и доклады на тему ИИ, поданные для рассмотрения на различных конференциях. Ученые отметили, что их коллеги стали чаще использовать ИИ в исследованиях, однако не все указывают на это.

В ходе исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, авторы назвали признаки статьи, написанной с помощью новых технологий. Специалисты не раскрыли свою методику полностью, но признались, что оценить текст помогает количество прилагательных и частота их использования.

«Все наши расчеты зависят только от прилагательных, содержащихся в каждом документе», — пояснили американские специалисты. Так, в написанных ИИ текстах чаще других используются прилагательные «похвальный», «инновационный» и «всеобъемлющий». «От 6,5 до 16,9 процента текстов, представленных на конференциях, могли быть существенно изменены с помощью больших языковых моделей (LLM) ИИ», — говорится в исследовании.

Также авторы отметили, что ученые чаще использовали ИИ, если спешили сдать научную работу — за три дня или меньше до крайнего срока. Исследователи заявили, что научное сообщество должно действовать прозрачнее при использовании ИИ.

В середине марта стало известно, что корпорация Apple начала работу над сервисом с использованием искусственного интеллекта (ИИ) для создания рекламы. В частности, ИИ поможет выбрать лучшее место для размещения рекламного баннера.