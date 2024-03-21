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00:07, 21 марта 2024Наука и техника

Названы признаки написанной ИИ статьи

The Register: написанные ИИ статьи определили по количеству прилагательных

Фото: Globallookpress.com

Американские ученые проанализировали использование искусственного интеллекта (ИИ) своими коллегами при написании научных статей. Об этом сообщает издание The Register.

Специалисты Стэнфордского университета, Калифорнийского университета и компании NEC Labs America проверили статьи и доклады на тему ИИ, поданные для рассмотрения на различных конференциях. Ученые отметили, что их коллеги стали чаще использовать ИИ в исследованиях, однако не все указывают на это.

В ходе исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, авторы назвали признаки статьи, написанной с помощью новых технологий. Специалисты не раскрыли свою методику полностью, но признались, что оценить текст помогает количество прилагательных и частота их использования.

«Все наши расчеты зависят только от прилагательных, содержащихся в каждом документе», — пояснили американские специалисты. Так, в написанных ИИ текстах чаще других используются прилагательные «похвальный», «инновационный» и «всеобъемлющий». «От 6,5 до 16,9 процента текстов, представленных на конференциях, могли быть существенно изменены с помощью больших языковых моделей (LLM) ИИ», — говорится в исследовании.

Также авторы отметили, что ученые чаще использовали ИИ, если спешили сдать научную работу — за три дня или меньше до крайнего срока. Исследователи заявили, что научное сообщество должно действовать прозрачнее при использовании ИИ.

В середине марта стало известно, что корпорация Apple начала работу над сервисом с использованием искусственного интеллекта (ИИ) для создания рекламы. В частности, ИИ поможет выбрать лучшее место для размещения рекламного баннера.

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      Андрей Ставицкий
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