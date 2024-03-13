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16:30, 13 марта 2024Наука и техника

Apple запустит ИИ для создания рекламы

Insider: Apple выпустит ИИ-сервис для создания эффективной рекламы

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Корпорация Apple начала работу над сервисом с использованием искусственного интеллекта (ИИ) для создания рекламы. Об этом сообщает издание Insider.

Платформа на основе ИИ будет доступна для рекламодателей. По информации источника, им не придется выбирать место для размещения баннеров — лучшую позицию определит алгоритм. Рекламодателям останется лишь ввести данные таргетинга, стоимость одного клика и прочую информацию.

По словам журналистов медиа, тем самым компания намерена увеличить свой доход от рекламной деятельности. По оценкам аналитиков Omdia, в 2023 году Apple заработала на рекламе 6 миллиардов долларов — в 2024 году доходы должны вырасти на миллиард.

Специалисты Insider отметили, что Apple будет рекламировать услуги сторонних компаний не только в магазине App Store. Ожидается, что баннеры появятся в приложениях «Акции», «Новости» и недавно запущенном сервисе «Спорт».

В начале марта глава корпорации Apple Тим Кук анонсировал создание прорывной технологии искусственного интеллекта (ИИ). По информации источников издания TechRadar, прорыв будет заключаться в интеграции ИИ-технологий в фирменные гаджеты.

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      Андрей Ставицкий
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