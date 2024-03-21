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10:35, 21 марта 2024Из жизни

Женщина купила старинную брошку за две тысячи рублей и продала за миллион

BBC News: купленная за две тысячи рублей брошь ушла с молотка за миллион рублей

Фото: Or Hakim / Unsplash

Старинная брошка, которую историк искусства Флора Стил за бесценок купила на блошином рынке в Великобритании, ушла с молотка за 9,5 тысячи фунтов стерлингов (1,1 миллиона рублей). Об этом сообщает BBC News.

Вырученная на аукционе сумма существенно уступает ожиданиям экспертов, оценивавшим брошь в 19 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей). Однако она в сотни раз выше цены, которую заплатила Флора: по ее воспоминаниям, брошь стоила не более 20 фунтов стерлингов (2,3 тысячи рублей).

Стил 30 лет не догадывалась, что ее украшение настолько ценится. Лишь в прошлом году она случайно увидела на YouTube похожую брошку, которую сделал знаменитый английский архитектор и художник-декоратор Уильям Берджес, работавший в Викторианскую эпоху. После этого женщина решила показать свою находку специалистам из аукционного дома Gildings Auctioneers.

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Эксперт сразу же узнал в ней одну из «потерянных брошей Берджеса». Две проданные броши были изготовлены специально для подружек невесты на одной свадьбе, а брошка Стил — для подружки невесты на другой. Судя по сохранившимся записям, для второй свадьбы Берджес сделал шесть серебряных брошек и три золотых. Почти все они не сохранились.

Ранее сообщалось, что Флора Стил планировала отдать большую часть выручки сыну и его жене. Остаток она хотела пожертвовать фонду, который финансирует исследование рака груди.

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      Олег Парамонов
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