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20:02, 21 марта 2024Спорт

«Автомобилист» одержал третью победу над СКА во втором раунде плей-офф КХЛ

«Автомобилист» дома одержал третью победу над СКА во втором раунде плей-офф КХЛ

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Екатеринбургский «Автомобилист» на своей площадке обыграл СКА в третьем матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 21 марта. Основное время игры завершилось со счетом 1:1. На шайбу игрока хозяев Анатолия Голышева гости ответили голом Арсения Грицюка. Решающий гол в овертайме на свой счет записал Кёртис Валк.

«Автомобилист» одержал третью победу над СКА, ведет в серии со счетом 3:0 и находится в шаге от выхода в полуфинал. Четвертый матч пройдет 23 марта в Екатеринбурге.

СКА побеждал в Кубке Гагарина дважды — в 2015 и 2017 годах. «Автомобилист» никогда в истории не завоевывал трофей.

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      Алексей Гусев
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