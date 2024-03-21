Бойцы ВС России испытали самодельный боевой дрон с женским именем в зоне СВО

Бойцы «Рыси» испытали созданный ими колесный боевой дрон на полигоне в зоне СВО

Бойцы добровольческого корпуса из отряда «Рысь» (подразделение группировки войск «Юг») создали колесный боевой дрон «Таня-пулеметчица» и испытали его на полигоне в зоне спецоперации (СВО). Об этом рассказал представитель отряда, передает РИА Новости.

По его словам, это концепция техники «кинжального огня», которая возникла еще в период Второй мировой войны. В те времена пулеметные расчеты ночью приближались к позициям противника, маскировались и выжидали, пока он не начнет атаку. «В наши дни мало что изменилось. Теперь эту функцию выполняют колесные или гусеничные дроны», — добавил собеседник агентства.

Инженеры отряда дают женские имена всем своим изобретениям. Квадрокоптер «Таня-пулеметчица» запрограммирован для корректировки наземной платформы и поиска подходящих целей.

«Машина может преодолевать серьезные препятствия и даже выезжать из небольших воронок», — отметил представитель «Рыси». В настоящее время дрон проходит последние испытания на полигоне и скоро может быть использован в условиях реальных боевых действий.

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