Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
23:44, 21 марта 2024Наука и техника

Бойцы ВС России испытали самодельный боевой дрон с женским именем в зоне СВО

Бойцы «Рыси» испытали созданный ими колесный боевой дрон на полигоне в зоне СВО

Фото: Stringer / Reuters

Бойцы добровольческого корпуса из отряда «Рысь» (подразделение группировки войск «Юг») создали колесный боевой дрон «Таня-пулеметчица» и испытали его на полигоне в зоне спецоперации (СВО). Об этом рассказал представитель отряда, передает РИА Новости.

По его словам, это концепция техники «кинжального огня», которая возникла еще в период Второй мировой войны. В те времена пулеметные расчеты ночью приближались к позициям противника, маскировались и выжидали, пока он не начнет атаку. «В наши дни мало что изменилось. Теперь эту функцию выполняют колесные или гусеничные дроны», — добавил собеседник агентства.

Инженеры отряда дают женские имена всем своим изобретениям. Квадрокоптер «Таня-пулеметчица» запрограммирован для корректировки наземной платформы и поиска подходящих целей.

«Машина может преодолевать серьезные препятствия и даже выезжать из небольших воронок», — отметил представитель «Рыси». В настоящее время дрон проходит последние испытания на полигоне и скоро может быть использован в условиях реальных боевых действий.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал о мощи российской авиабомбы ФАБ-3000, которая, по мнению специалиста, способна стать концом пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она может разрушить бетонные сооружения, закопанные в землю на глубину до пяти-шести метров.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Российский завод начал в три смены выпускать трехтонные супербомбы. На что они способны?

      В «Роскосмосе» рассказали о состоянии экипажа корабля «Союз МС-25»

      ЕС не смог утвердить решение по замороженным активам России

      Бойцы ВС России испытали самодельный боевой дрон с женским именем в зоне СВО

      В МИД ответили на призыв Трасс применять любое оружие против России

      Путин обратился к россиянам

      В МИД предостерегли Макрона от проверок готовности России дать отпор

      В Пентагоне заявили о последствиях отсутствия американской помощи Украине

      В Германии заявили об отсутствии у ЕС права на изъятие доходов от активов России

      Названа причина отказа Украины от списка «спонсоров войны»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше