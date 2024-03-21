Полковник рассказал о способной стать концом пехоты ВСУ российской бомбе

Полковник Матвийчук: российская авиабомба ФАБ-3000 может стать концом пехоты ВСУ

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал о мощи российской авиабомбы ФАБ-3000, которая, по мнению специалиста, способна стать концом пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). В беседе с «Лентой.ру» Матвийчук рассказал, что эта бомба может обходить любые препятствия.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что российское предприятие, выпускающее авиационные средства поражения, вдвое нарастило выпуск бомб ФАБ-1500 и начало массовое производство ФАБ-3000.

«Самая распространенная бомба — это ФАБ-500, цифра означает килограммы в тротиловом эквиваленте. ФАБ-500 выполняет функции поражения пехоты, защищенной в бетонированных окопах и сооружениях. ФАБ-1500 — для блиндажей, перекрытий до трех метров. ФАБ-3000 позволит разрушить бетонные сооружения, закопанные в землю на глубину до пяти-шести метров», — рассказал Матвийчук.

Если бомба ФАБ-500 стала кошмаром для пехоты ВСУ, ФАБ-1500 называют дьяволом, то ФАБ-3000 будет концом пехоты ВСУ, которая попадется ей под руку. Препятствий для нее не существует Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

10 марта сообщалось, что российские войска начали применять на Украине мощную авиационную бомбу ФАБ-1500. По словам корреспондентов CNN, использование боеприпаса серьезно подрывает оборону ВСУ и меняет баланс сил на передовой.

Издание The Times писало, что российские планирующие бомбы стали новой опасной угрозой для ВСУ. Уточнялось, что это модифицированные бомбы советской эпохи, которые оснащены умными крыльями. Так они превращаются в управляемые ракеты, отмечает издание. Согласно статье, Украина плохо оснащена, чтобы бороться с таким оружием.