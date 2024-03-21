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19:11, 21 марта 2024Наука и техника

Полковник рассказал о способной стать концом пехоты ВСУ российской бомбе

Полковник Матвийчук: российская авиабомба ФАБ-3000 может стать концом пехоты ВСУ

Фото: Wikimedia

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал о мощи российской авиабомбы ФАБ-3000, которая, по мнению специалиста, способна стать концом пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). В беседе с «Лентой.ру» Матвийчук рассказал, что эта бомба может обходить любые препятствия.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что российское предприятие, выпускающее авиационные средства поражения, вдвое нарастило выпуск бомб ФАБ-1500 и начало массовое производство ФАБ-3000.

«Самая распространенная бомба — это ФАБ-500, цифра означает килограммы в тротиловом эквиваленте. ФАБ-500 выполняет функции поражения пехоты, защищенной в бетонированных окопах и сооружениях. ФАБ-1500 — для блиндажей, перекрытий до трех метров. ФАБ-3000 позволит разрушить бетонные сооружения, закопанные в землю на глубину до пяти-шести метров», — рассказал Матвийчук.

Если бомба ФАБ-500 стала кошмаром для пехоты ВСУ, ФАБ-1500 называют дьяволом, то ФАБ-3000 будет концом пехоты ВСУ, которая попадется ей под руку. Препятствий для нее не существует

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт, полковник в отставке

10 марта сообщалось, что российские войска начали применять на Украине мощную авиационную бомбу ФАБ-1500. По словам корреспондентов CNN, использование боеприпаса серьезно подрывает оборону ВСУ и меняет баланс сил на передовой.

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Издание The Times писало, что российские планирующие бомбы стали новой опасной угрозой для ВСУ. Уточнялось, что это модифицированные бомбы советской эпохи, которые оснащены умными крыльями. Так они превращаются в управляемые ракеты, отмечает издание. Согласно статье, Украина плохо оснащена, чтобы бороться с таким оружием.

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      Кирилл Садовский
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