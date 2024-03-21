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19:54, 21 марта 2024Мир

Политолог высказалась о шансах фон дер Ляйен на переизбрание главой Еврокомиссии

Политолог Романова считает высокими шансы фон дер Ляйен на переизбрание в ЕК

Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Шансы главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен переизбраться на новый срок высоки, считает доцент кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Романова. В беседе с «Лентой.ру» она высказалась о возможных изменениях политики Евросоюза при ее переназначении.

В принципе это секрет Полишинеля, потому что никто не отрицает, что она пойдет на второй срок. Все с этим согласны, и Европейская народная партия ее выдвинула в качестве основного кандидата, и лидеры основных стран-членов Европейского союза с этим согласны. Я бы, скорее, удивилась, если бы ее не переизбрали. В общем, она идет на второй срок совершенно спокойно и комфортно

Татьяна Романоваполитолог

При переизбрании Урсуле фон дер Ляйен необходимо будет решать два ключевых вопроса, отметила политолог.

«Первый вопрос — что будет с зеленым курсом, потому что ее нынешнее председательство в ЕК проходит под знаком зеленого курса. С другой стороны, этот зеленый курс вызывает довольно большое раздражение различных игроков. Вопрос заключается в том, сохранится ли он. А если сохранится, как он будет реализовываться, потому что законодательная база создана, теперь нужно переходить к фактической реализации. Второй момент — удастся ли ЕС увеличить свои оборонные расходы. Насколько, в каком плане это будет, будут ли для этого производиться заимствования или найдется другой механизм финансирования», — добавила она.

Как пишет Politico, Урсула фон дер Ляйен может вновь избраться на пост главы Еврокомиссии из-за споров Франции и Германии, а также сокращения военной помощи Украине от США. «У фон дер Ляйен есть свои недостатки, но в целом она правильный человек в нужном месте», — заявил анонимный высокопоставленный еврочиновник. По его мнению, ЕС не может позволить себе длительный переходный период или политическую нестабильность.

7 марта Европейская народная партия выдвинула действующую главу Еврокомиссии кандидатом на новый пост. Ее текущий мандат истекает в конце 2024 года.

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