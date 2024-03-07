Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:28, 7 марта 2024Мир

Фон дер Ляйен утверждена кандидатом на пост главы Еврокомиссии

Reuters: фон дер Ляйен утверждена кандидатом на пост главы Еврокомиссии

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Действующая глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен утверждена фракцией Европейского парламента (ЕП) Европейская народная партия (ЕНП) кандидатом на пост главы Еврокомиссии. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Выступая на партийном собрании в Бухаресте, фон дер Ляйен назвала конфликт на Украине, кризис в Газе, дестабилизирующий Ближний Восток, и подъем Китая в качестве ключевых проблем, стоящих перед 27 странами ЕС, богатым блоком с населением около 450 миллионов человек», — отмечается в материале издания.

За кандидатуру политика делегаты ЕНП проголосовали 400 и 89 против. Окончательное решение по сохранению поста фон дер Ляйен будет принято после выборов в Европарламент, которые состоятся в июне.

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия уничтожила суперснайпера ВСУ. На Украине утверждают, что он убил десятки российских солдат

      Планировавших нападение на синагогу в Москве членов ИГ ликвидировали

      Российские войска поразили склад топлива и бригадный пункт управления ВСУ

      В Японии запустили производство летающих электромобилей

      На Северном Кавказе силовики предотвратили 16 терактов за год

      Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

      ВСУ второй раз за день обстреляли российский поселок

      Россиянин сбил на дороге десятилетнего школьника и откупился от него конфетами

      Минобороны заявило о занятии более выгодных рубежей под Авдеевкой

      Глава Гагаузии заявила о намерении вернуться в Молдавию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше