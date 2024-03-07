Reuters: фон дер Ляйен утверждена кандидатом на пост главы Еврокомиссии

Действующая глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен утверждена фракцией Европейского парламента (ЕП) Европейская народная партия (ЕНП) кандидатом на пост главы Еврокомиссии. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Выступая на партийном собрании в Бухаресте, фон дер Ляйен назвала конфликт на Украине, кризис в Газе, дестабилизирующий Ближний Восток, и подъем Китая в качестве ключевых проблем, стоящих перед 27 странами ЕС, богатым блоком с населением около 450 миллионов человек», — отмечается в материале издания.

За кандидатуру политика делегаты ЕНП проголосовали 400 и 89 против. Окончательное решение по сохранению поста фон дер Ляйен будет принято после выборов в Европарламент, которые состоятся в июне.