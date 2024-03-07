В новой оборонной стратегии ЕС усмотрели желание фон дер Ляйен возглавить армию

Филиппо: новая оборонная стратегия ЕС послужит личным интересам фон дер Ляйен

Новая оборонная стратегия ЕС может послужить личным интересам главе Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, которая, по всей видимости, желает возглавить союзную армию. Такой исход усмотрел лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо и объявил об этом в соцсети X (бывшая Twitter).

«Урсула уже мнит себя королевой Европы, теперь она возомнила себя главнокомандующим вооруженными силами!» — написал политик.

По его словам, новая оборонная стратегия позволит ЕК покупать оружие и военное оборудование от лица граждан Евросоюза. Однако он усомнился, что в объединении действительно будут учитывать мнения отдельных лиц или конкретных стран, принимая какие-либо военные решения. Филиппо считает, что программа лишь позволит реализовать амбиции фон дер Ляйен.

Ранее глава ЕК призвала страны Евросоюза увеличить расходы на производство вооружений на своей территории. «В основе должен лежать простой принцип: Европа должна тратить больше, тратить лучше, тратить по-европейски», — сказала она.