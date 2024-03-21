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10:03, 21 марта 2024Мир

В ЕС назвали преимущества переизбрания главы Еврокомиссии

Politico: споры Франции и Германии помогут фон дер Ляйен вновь стать главой ЕК

Фото: Yves Herman / Reuters

Урсула фон дер Ляйен может переизбраться на пост главы Еврокомиссии (ЕК) благодаря спорам Франции и Германии, а также сокращению военной помощи от США. Об этом пишет Politico.

Как пишет издание, еврочиновники поддерживают кандидатуру фон дер Ляйен на фоне франко-германских разногласий, а также продолжающегося конфликта на Украине. По их мнению, действующая глава ЕК сможет обеспечить увеличение оборонного потенциала.

«У фон дер Ляйен есть свои недостатки, но в целом она правильный человек в нужном месте», — заявил анонимный высокопоставленный еврочиновник. По его мнению, ЕС не может позволить себе длительный переходный период или политическую нестабильность.

Ранее издание сообщило, что вопрос дополнительных инвестиций в оборону странами может стать камнем преткновения для лидеров ЕС на предстоящем саммите. При этом анонимный французский дипломат добавил, что настроен «довольно оптимистично» в контексте предстоящих дискуссий.

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      Юрий Леонов
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