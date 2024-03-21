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09:27, 21 марта 2024Мир

Назван камень преткновения для лидеров ЕС на предстоящем саммите

Politico: инвестиции в оборону могут стать предметом разногласий на саммите ЕС

Фото: Johanna Geron / Reuters

Вопрос дополнительных инвестиций в оборону странами Европейского союза (ЕС) может стать потенциальным предметом для разногласий и камнем преткновения на предстоящем саммите лидеров государств, входящих в состав объединения, сообщает Politico.

«Я не знаю, станет ли этот европейский саммит кульминацией или переломным моментом», — отметил французский дипломат на условиях анонимности.

При этом он добавил, что настроен «довольно оптимистично» в контексте предстоящих дискуссий.

Ранее сообщалось, что европейские лидеры могут обсудить на саммите 21-22 марта заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину.

Также среди возможных вопросов для обсуждения было названо использование доходов от замороженных российских активов для помощи Киеву.

ЖЗЛ
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      Лина Пивоварова
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