Назван камень преткновения для лидеров ЕС на предстоящем саммите
Вопрос дополнительных инвестиций в оборону странами Европейского союза (ЕС) может стать потенциальным предметом для разногласий и камнем преткновения на предстоящем саммите лидеров государств, входящих в состав объединения, сообщает Politico.
«Я не знаю, станет ли этот европейский саммит кульминацией или переломным моментом», — отметил французский дипломат на условиях анонимности.
При этом он добавил, что настроен «довольно оптимистично» в контексте предстоящих дискуссий.
Ранее сообщалось, что европейские лидеры могут обсудить на саммите 21-22 марта заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину.
Также среди возможных вопросов для обсуждения было названо использование доходов от замороженных российских активов для помощи Киеву.