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14:18, 21 марта 2024Наука и техника

Полковник раскрыл подробности о российской «матке» дронов

Полковник Матвийчук: «матки» дронов расширяют возможности ВС РФ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

«Матка» дронов способна нести на себе несколько беспилотных летательных аппаратов и отцеплять их по команде оператора, рассказал в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Такой подход к работе с беспилотниками, по его словам, расширяет возможности оператора.

«"Матка" дронов — это большой дистанционно пилотируемый летательный аппарат. Он несет на себе от двух до шести беспилотников и отцепляет их по команде оператора», — объяснил Матвийчук.

Отцепившиеся беспилотники, по его словам, тоже переходят под контроль оператора и наносят удары по заданным целям. Это позволяет расширить радиус действия.

«От "матки" можно отцепить не все дроны, а определенное их количество, ими можно управлять. Это расширяет возможности оператора по уничтожению целей», — заключил военный.

Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции замечена российская «матка» дронов «Пчелка». Заявляется, что «материнское» изделие способно выступать ретранслятором для «дочерних» беспилотников, что повышает дальность действия последних.

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