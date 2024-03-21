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13:36, 21 марта 2024Наука и техника

FPV-дрон уничтожил робота в зоне СВО

Российский FPV-дрон уничтожил робота THeMIS ВСУ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Оператор российского FPV-дрона уничтожил роботизированную платформу THeMIS, которая принадлежала Вооруженным силам Украины (ВСУ). Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Архангел спецназа Z».

На записи, сделанной квадрокоптером в зоне специальной военной операции (СВО), виден робот THeMIS в транспортном исполнении. Наземную платформу уничтожили ударом FPV-дрона с противотанковой гранатой. Отмечается, что THeMIS используют для эвакуации.

Роботизированную платформу THeMIS Cargo, которая предназначена для перевозки оборудования боевых групп, разработала эстонская компания Milrem Robotics. Машина весом 1650 килограммов способна нести до 1200 килограммов полезной нагрузки. Гибридная силовая установка THeMIS обеспечивает до 15 часов автономной работы, а на электроприводе робот может проработать полтора часа.

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      Даниил Иринин
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