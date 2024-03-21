Глава МАГАТЭ призвал не делить на плохих и хороших поставщиков топлива

Глава МАГАТЭ Гросси призвал не делить ядерную энергию на хорошую и плохую

Ядерную энергетику нельзя делить на хорошую и плохую, ее также не стоит использовать как «политическую пешку». Об этом заявил директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает ТАСС.

«Здесь речь не идет о том, чтобы использовать ядерную энергию в качестве политической пешки. Надо смотреть на нужды стран (...) Я бы призвал не делить ядерную энергию на плохую и хорошую», — рассказал глава агентства.

С соответствующим заявлением Гросси выступил в рамках саммита по атомной энергии в Брюсселе. При этом премьер-министр Бельгии Александр де Кроо призвал страны Европейского союза (ЕС) как можно скорее найти альтернативы поставкам из России.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС возвращается к широкому использованию атомной энергии для достижения энергетического суверенитета. По его словам, данное решение вызвано кризисом в сфере энергетики из-за конфликта на Украине.