В ЕС заявили о возвращении к использованию атомной энергии из-за Украины

Глава Евросовета Мишель: ЕС возвращается к атомной энергии из-за Украины

Европейский союз (ЕС) возвращается к широкому использованию атомной энергии для достижения энергетического суверенитета из-за кризиса, вызванного конфликтом на Украине. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, передает ТАСС.

«ЕС будет использовать атомную энергетику для обеспечения собственного энергетического суверенитета», — рассказал политик.

С соответствующим заявлением Мишель выступил в рамках открытия саммите по атомной энергетике, который проходит в Брюсселе. Рассказывая о проблемах сообщества в сфере энергетики, он не упоминал фактор антироссийских санкций и ограничение импорта энергоресурсов из России.

Ранее заместитель председателя Европейского парламента Катарина Барлей допустила, что ЕС может сформировать собственную программу ядерного оружия, рассчитанную на все сообщество. Так она отреагировала на слова экс-президента США Дональда Трампа, сообщившего о нежелании защищать страны Европы в рамках НАТО.