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11:32, 21 марта 2024Мир

Глава МИД Швеции связал вступление в НАТО с конфликтом на Украине

Глава МИД Швеции Билльстрем: членство в НАТО стало следствием кризиса на Украине

Фото: Pontus Lundahl / TT News Agency / Reuters

Вступление Швеции в НАТО стало прямым следствием украинского кризиса. Членство страны в Североатлантическом альянсе и конфликт на Украине связал глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем, сообщает EurActiv.

Вступление в НАТО глава шведского внешнеполитического ведомства назвал эпохальным событием, которое представляет собой глубокие и немедленные изменения во внешней политике и политике безопасности.

По его мнению, действия России значительно ухудшили ситуацию с политикой безопасности в Европе и соседних со Швецией странах на долгое время.

«Вместе со своими партнерами и союзниками Швеция должна проводить последовательную, долгосрочную и стратегическую политику, чтобы противодействовать расширению власти России и возможностям нанесения ущерба», — считает дипломат.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что силы НАТО будут все больше задействовать Швецию в антироссийских операциях после ее вступления в альянс. Она подчеркнула, что Россия будет проводить всестороннюю оценку действий, происходящих «на земле», и предпринимать соответствующие действия «зеркального и симметричного» характера.

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      Семен Александров
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