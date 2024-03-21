Глава МИД Швеции связал вступление в НАТО с конфликтом на Украине

Глава МИД Швеции Билльстрем: членство в НАТО стало следствием кризиса на Украине

Вступление Швеции в НАТО стало прямым следствием украинского кризиса. Членство страны в Североатлантическом альянсе и конфликт на Украине связал глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем, сообщает EurActiv.

Вступление в НАТО глава шведского внешнеполитического ведомства назвал эпохальным событием, которое представляет собой глубокие и немедленные изменения во внешней политике и политике безопасности.

По его мнению, действия России значительно ухудшили ситуацию с политикой безопасности в Европе и соседних со Швецией странах на долгое время.

«Вместе со своими партнерами и союзниками Швеция должна проводить последовательную, долгосрочную и стратегическую политику, чтобы противодействовать расширению власти России и возможностям нанесения ущерба», — считает дипломат.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что силы НАТО будут все больше задействовать Швецию в антироссийских операциях после ее вступления в альянс. Она подчеркнула, что Россия будет проводить всестороннюю оценку действий, происходящих «на земле», и предпринимать соответствующие действия «зеркального и симметричного» характера.