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15:59, 21 марта 2024Силовые структуры

Участник налета на инкассаторов с 300 миллионами рублей попался в Москве

Полиция поймала одного из троих ограбивших инкассаторов на 300 млн руб. в Москве

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Москве полицейские поймали участника вооруженного налета на инкассаторов, в результате которого было похищено 300 миллионов рублей. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным издания, задержанный — 47-летний уроженец Северной Осетии. Его схватили 18 марта на Мичуринском проспекте. С санкции суда мужчина отправлен в СИЗО. Силовики занимаются поиском его сообщников.

Подозреваемый с двумя подельниками в ноябре 2023 года ограбил перевозчиков денег в Большом Левшинском переулке. Вооруженные пистолетами и перцовыми баллончиками преступники забрали мешки с 300 миллионами рублей, еще 40 миллионов они не заметили в салоне.

19 марта сообщалось, что Петроградский суд Санкт-Петербурга арестовал уроженца Сочи Артура Барбынца, подозреваемого в совершении рекордной по сумме кражи из банка — он вынес, по данным следствия, более одного миллиарда рублей в разной валюте и ценности.

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      Любовь Ширижик
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