Канада передала Украине пакет помощи на 1,5 миллиарда долларов

Шмыгаль: Канада передала Киеву $1,5 миллиарда на финансирование дефицита бюджета

Канада передала Киеву пакет помощи в размере 1,5 миллиарда долларов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

Он указал, что с помощью полученных средств власти намерены компенсировать дефицит бюджета страны. В частности, деньги направят на поддержку социальных программ помощи украинцам, уточнил премьер.

Ранее стало известно, что Канада выделит более 40 миллионов канадских долларов (29,5 миллионов долларов США) на закупку снарядов для Украины. Кроме того, как сообщил министр национальной обороны страны Уильям Блэр, Киеву передадут более 800 беспилотников канадского производства.