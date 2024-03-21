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12:56, 21 марта 2024Культура

Кологривый попросил прощения у зрителей за пьяный дебош

Кологривый извинился перед зрителями за пьяный дебош и обещал понести наказание

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Актер Никита Кологривый попросил прощения у зрителей за устроенный в баре пьяный дебош. Соответствующее обращение он опубликовал в Telegram.

«Дорогие друзья, подписчики, зрители, детишки, жены, отцы, бабушки и дедушки и все, кто меня смотрит. Простите меня, что я заставил многих нервничать и переживать, что я совершил такой поступок», — обратился к фанатам звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Кологривый заявил, что не оправдывает совершенное им правонарушение и готов понести наказание. «Кто за мной следит, вы прекрасно понимаете, что я эмоционально выгорел. Я считаю, что исправлюсь и докажу вам, что я достойный член общества», — заключил он.

Ранее в Новосибирске суд арестовал на семь суток актера, устроившего потасовку в баре. В ночь с 18 на 19 марта в одном из заведений города. Кологривый напал на сотрудников и пытался склонить к близости одну из официанток.

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      Мария Рюрикова
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