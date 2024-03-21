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16:41, 21 марта 2024Мир

В России отреагировали на слова Макрона об угрозе падения Украины

Депутат Журова удивилась словам Макрона о возможном скором падении Украины

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отреагировала на слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможном скором падении Украины. В беседе с «Лентой.ру» депутат удивилась этому заявлению и сочла его странным.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники из Елисейского дворца писало, что Макрон в частной беседе сказал, что в скором времени Украина может потерпеть поражение. «Украина может пасть очень скоро», — отметил французский лидер.

«Они сначала делают яркое заявление о том, что якобы Макрон сейчас объявит о нападении на Россию, а потом он говорит о том, что Украина потерпит поражение. На одну аудиторию он говорит одно, на другую — другое. Уже не очень понятно, что происходит, и у них постоянно меняется позиция», — заявила Журова.

Без западной помощи Украине действительно осталось немного, это прекрасно все понимают. Если бы не эта помощь, все, возможно, уже давно бы мирно урегулировалось

Светлана Журовапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

17 марта Макрон не исключил, что войска страны могут провести наземные операции на территории Украины. По его словам, многие страны Европы поддерживают линию Парижа.

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      Кирилл Садовский
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