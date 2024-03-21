Макрон предрек скорое падение Украины

Politico: Макрон в частной беседе предрек скорое падение Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон в частной беседе предрек, что в скором времени Украину может ждать падение. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники из Елисейского дворца.

«Украина может пасть очень скоро», — отметил французский лидер.

Макрон также заявил о необходимости изменения ситуации в вопросе мобилизации. «Нужно действительно взять под контроль войска и мобилизовать гораздо больше [населения]», — заявил президент Франции.

Ранее французский лидер, комментируя возможность отправки войск стран Евросоюза на Украину, не исключил такой вариант развития событий. Этим заявлением он вызвал бурную реакцию среди лидеров европейских стран, большинство из которых высказались против идеи Макрона.

Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен обвинила президента в том, что он «использует войну в своих политических целях», и назвала его слова об отправке военных на Украину «предвыборной политической коммуникацией».