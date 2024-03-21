Москвичке порвало кисть от снятой с дерева гранаты
Жительнице Зеленограда порвало кисть, когда она попыталась снять с дерева предмет, похожий на гранату. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По сведениям издания, москвичка заметила на дереве у себя во дворе необычное устройство. Горожанка не стала никуда обращаться и сама решила выяснить, что же это на самом деле.
Как только она дотронулась до предмета, раздался взрыв. Очевидцы вызвали скорую и полицию. У женщины диагностировали рваную рану пальца и ушиб кисти, медики оказали ей помощь на месте.
Граната оказалась страйкбольной. Сейчас выясняется, кто и зачем оставил ее на дереве.
Ранее сообщалось, что в гимназии в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в руках у ученика взорвалась страйкбольная граната. Пострадавшего мальчика отправили в медицинский кабинет, серьезных травм он не получил.