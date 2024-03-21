Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:51, 21 марта 2024Россия

Москвичке порвало кисть от снятой с дерева гранаты

Shot: жительнице Зеленограда порвало кисть при попытке снять с дерева гранату

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Жительнице Зеленограда порвало кисть, когда она попыталась снять с дерева предмет, похожий на гранату. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По сведениям издания, москвичка заметила на дереве у себя во дворе необычное устройство. Горожанка не стала никуда обращаться и сама решила выяснить, что же это на самом деле.

Как только она дотронулась до предмета, раздался взрыв. Очевидцы вызвали скорую и полицию. У женщины диагностировали рваную рану пальца и ушиб кисти, медики оказали ей помощь на месте.

Граната оказалась страйкбольной. Сейчас выясняется, кто и зачем оставил ее на дереве.

Ранее сообщалось, что в гимназии в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в руках у ученика взорвалась страйкбольная граната. Пострадавшего мальчика отправили в медицинский кабинет, серьезных травм он не получил.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Пуск корабля «Союз МС-25» к МКС отменили. Что произошло и когда состоится следующий запуск?

      Жители Молдавии не захотели присоединяться к Румынии

      Древние люди мигрировали из Африки из-за суперизвержения

      Москвичке порвало кисть от снятой с дерева гранаты

      Злостным должникам за ЖКУ рассказали об их правах

      В российском регионе вновь сработала система ПВО

      В Париже оценили намерение России уничтожать всех французских солдат на Украине

      Московский городской суд оставил без изменений приговор Моргенштерну

      США предложили G7 выпустить гособлигации на замороженные активы России

      ФАС пригрозила «Яндекс такси» мерами из-за тарифов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше