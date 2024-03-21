На Украине священникам УПЦ запретили служить капелланами в ВСУ

Депутат Геращенко: Рада запретила священникам УПЦ служить капелланами в ВСУ

Верховная рада поддержала принятие законопроекта, запрещающего священникам канонической Украинской православной церкви (УПЦ) служить капелланами в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом в Telegram сообщила депутат Ирина Геращенко.

296 депутатов проголосовали за закон об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. Согласно этому предложению, священникам, принадлежащим к УПЦ запретили занимать должности капеллана.

По словам нардепа, в законе учтена позиция Евросоюза (ЕС) о правах на свободу слова в соцсетях для военнослужащих. «Военнослужащие будут иметь те же права на свободу слова в соцсетях, что и другие украинцы. Цензуры для военных в соцсетях не будет», — сообщила Геращенко.

Ранее политолог Константин Бондаренко сообщил, что проблемы с принятием закона о мобилизации на Украине могут быть связаны с давлением на депутатов Верховной Рады со стороны команды президента Владимира Зеленого. По его словам, окружение украинского лидера принуждает нардепов проголосовать за запрет канонической православной церкви.