Стало известно о проблемах с принятием закона о мобилизации на Украине

На Украине рассказали о проблемах с принятием закона о мобилизации

Проблемы с принятием закона о мобилизации на Украине могут быть связаны с давлением на депутатов Верховной Рады со стороны команды президента Владимира Зеленого по поводу запрета Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом в своем Telegram-канале написал политолог, руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.

По словам эксперта, проблемы с созывом очередного заседания Рады связаны не с нехваткой голосов для закона о мобилизации, а с тем, что депутатов принуждают также проголосовать за законопроект, фактический запрещающий Украинскую православную церковь (УПЦ).

«Значительная часть депутатов от "Слуги народа" понимает, что голосование по запрету УПЦ для них может обернуться не просто репутационными потерями, но и невозможностью появиться в родном округе без риска для здоровья», — рассказал политолог, добавив, что закон может спровоцировать серьезное внутреннее противостояние на Украине.

По мнению Бондаренко, депутаты Верховной Рады намекают команде президента на «дополнительную плату» за принятие рискованного закона, а глава офиса президента Украины Андрей Ермак грозит «всех недовольных посадить на хлеб и воду».

Ранее стало известно, что Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон о запрете связанных с Россией религиозных организаций, включая каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Комитет Рады рекомендовал принять закон во втором чтении.