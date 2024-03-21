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12:30, 21 марта 2024Россия

Названа главная угроза для третьи сутки заваленных на руднике в Приамурье людей

В МЧС сообщили об угрозе повторного прорыва породы на руднике в Приамурье

Фото: МЧС России / ТАСС

На руднике «Пионер» в Амурской области, где из-за обвала с 18 марта заблокированы 13 горняков, сохраняется угроза повторного прорыва породы и воды. Генеральный директор ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» МЧС Николай Медведев назвал это главной опасностью для оказавшихся в ловушке людей, пишет РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что ситуация остается сложной, но контролируемой. «Определены мероприятия, которые помогут минимизировать опасность [прорыва породы и воды] и обеспечить безопасное ведение работ горноспасателей и персонала в шахте», — заверил Медведев.

Он добавил, что сейчас горноспасатели продолжают разбор завалов и откачивание воды, чтобы добраться до пострадавших. Для этого используется один буровой станок на поверхности рудника, второй в данный момент монтируется. Также к месту инцидента везут станок для подземного бурения.

Ранее стало известно, что объем породы, завалившей шахтеров на руднике «Пионер» в Приамурье, оказался почти в 22 раза больше первоначальных оценок. Согласно обновленным данным, на руднике обвалилось не девять, а 194,5 тысячи кубометров породы.

Обвал на руднике «Пионер» в Зейском округе Приамурья произошел вечером 18 марта. В результате на глубине 120 метров под землей, по разным оценкам, оказались заблокированы от 13 до 15 человек. Спустя двое суток спасатели пробурили к пострадавшим скважину глубиной 53 метра. Сотрудники МЧС продолжают попытки связаться с находящимися под завалом людьми.

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      Константин Лысяков
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