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10:16, 21 марта 2024Россия

53-метровую скважину пробурили до застрявших в Приамурье горняков. Под завалами 15 человек, с ними нет связи трое суток

МЧС России пробурило скважину до 13 застрявших горняков на роднике в Приамурье

Фото: МЧС России / ТАСС

Спустя двое суток спасатели пробурили скважину до горняков, застрявших под завалами на руднике «Пионер» в Амурской области. Глубина скважины составила 53 метра.

Засыпаны грунтом места поступления горной массы; вывезено еще 160 кубических метров грунта; при помощи буровой установки пройдено 53 метра; готовится пространство и материалы для возведения бетонных водоупорных перемычек

пресс-служба МЧС России

По данным министерства, еще бурятся две разведочные скважины с поверхности в горные выработки. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщал, что вторая скважина свяжет спасателей с горизонтом шахты и поможет более точно оценить обстановку внутри. В скважины опустят специальные камеры, которые доставили из Новокузнецка, чтобы установить связь с горняками.

Связь с горняками отсутствует третьи сутки

Связь с горняками спасатели не могут установить уже третьи сутки. Обвал на руднике «Пионер» в Зейском округе Приамурья произошел вечером 18 марта. Под завалами из-за обрушения породы оказались 13 человек, которые, по данным оперативных служб, находятся на глубине 120 метров. Позже в региональной прокуратуре заявили, что под завалами шахты могут находиться 15 человек.

Фото: МЧС России / ТАСС

В какой-то момент в СМИ начала распространяться информация, что в минуты тишины на руднике «Пионер» слышны «перестукивания». Однако начальник Главного управления МЧС России по Амурской области Игорь Смирнов пояснил, что это не соответствует действительности.

Позже появилась информация, что объем рухнувшей породы на руднике превысил первоначальные оценки в девять раз — он достиг почти 80 тысяч кубических метров. После случившегося в Амурской области ввели режим ЧС.

На место ЧП 18 марта выехал прокурор Зейского района Магомед Алиев. Возбуждено уголовное дело по статье 216 («Нарушение требований безопасности при ведении работ») УК РФ. Следственная группа осматривает место происшествия, изымает документацию, допрашивает свидетелей и ответственных за соблюдение правил безопасности.

Губернатор назвал обстановку на руднике сложной

Губернатор региона Орлов назвал сложной обстановку на руднике, где оказались заблокированы горняки. Он уточнил, что в спасательной операции кроме сотрудников МЧС участвуют специалисты Нерюнгри, из Приморского, Хабаровского краев, а также Кемеровской области.

Фото: пресс-служба Следственного комитета РФ / ТАСС

Кроме того, накануне на место прибыл спецборт Ил-76, который привез еще группу спасателей из Новокузнецка. «Это горные спасатели, которые специализируются именно на подобных ЧС и имеют колоссальный опыт», — пояснял Орлов.

Глава региона добавил, что специалистов на Дальнем Востоке такого уровня, как у Кузбасса, нет, из-за чего Приамурью нужна помощь Кемеровской области. Кроме того, по его словам, рудник «Пионер» отличается от кузбассовских шахт тем, что в Кемерово идут угольные разработки, а в Амурской области добывается золото.

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Ситуация осложняется сходом воды. Так, 19 марта вода на руднике поднялась на 15 метров. На следующий день специалистам пришлось приостановить работы по расчистке завала, чтобы откачать из шахты грунтовую воду.

Известно, что родным и близких заблокированных на руднике горняков оказывают психологическую помощь. В зоне ЧС работает подвижной пункт управления и оперативная группа МЧС по Амурской области.

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      Анастасия Алимпиева
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