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08:47, 6 марта 2024Россия

На российской ТЭЦ произошел мощный взрыв, пострадали 18 человек. Власти объявили о введении режима ЧС в регионе

До 18 возросло число пострадавших при пожаре на ТЭЦ в Тыве
СюжетПожары в России

Кадр: Telegram-канал МЧС России

Власти сообщили о чрезвычайном положении и пожаре на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе Тувы. По последним данным, в аварии пострадали 18 человек, точные причины произошедшего в настоящий момент не уточняются. В школах отменили занятия, также отключено центральное отопление.

Глава республики сообщал о взрыве

Утром 6 марта глава республики Владислав Ховалыг сообщил, что власти выясняют причины ЧП на Шагонарской ТЭЦ. Он уточнил, что погибших нет, на тот момент было известно о 10 пострадавших, их госпитализировали.

«На месте работают оперативные службы, здание оцеплено. Выезжаю в Шагонар. Создаем оперативный штаб, куда войдут руководство МЧС, МВД, Росгвардии, региональных Минздрава, МинЖКХ, Минтопэнерго, Службы ГО и ЧС», — рассказал он.

Кадр: Telegram-канал Mash Siberia

По данным ТАСС, председатель администрации города Шагонар Буян Балбак сообщил, что в котельной в момент взрыва работал 21 человек, работа котельной была остановлена. В местном МЧС рассказали о сильном задымлении в здании котельной.

Позже глава региона сообщил, что число пострадавших увеличилось до 18 человек, шесть находятся в тяжелом состоянии. «На смену в ТЭЦ заступил 21 человек. Ведутся поиски оставшихся 3», — добавил он.

Власти объявили о режиме ЧС регионального значения

Власти республики на заседании оперативного штаба приняли решение ввести в Туве режим ЧС регионального значения.

Ховалыг сообщил, что, по предварительным данным, авария на ТЭЦ произошла в отсеке теплоподачи — он находится отдельно от котельной. Точные причины произошедшего все еще устанавливаются, при ЧП никто не погиб и не пропал.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

«Весь состав смены определен. Всех пострадавших транспортируем в республиканские больницы, включая тех, кому определено амбулаторное лечение. Тяжелобольных перевозим бортом санавиации», — сказал он.

Глава региона также сообщил, что теплоподачу в городе приостановили, к централизованному теплоснабжению подключены 62 многоквартирных и 216 частных домов. В них примерно проживает 4000 человек.

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      Варвара Кошечкина
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