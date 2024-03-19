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09:28, 19 марта 2024Силовые структуры

В Приамурье следователи возбудили дело из-за обрушения на руднике

СК: в Амурской области возбуждено уголовное дело из-за обрушения на руднике

Кадр: Telegram-канал МЧС России

В Амурской области следователи возбудили уголовное дело из-за обрушения породы в шахте рудника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Дело возбуждено по статье 216 («Нарушение требований безопасности при ведении работ») УК РФ. Сейчас следственная группа осматривает место происшествия, изымает документацию, допрашивает свидетелей и ответственных за соблюдение правил безопасности.

«Проведение комплекса следственных действий осуществляется с учетом необходимости выполнения спасательными службами первоочередных задач по обнаружению и поднятию на поверхность пострадавших», — отметили в ведомстве.

Грунт на руднике обрушился вечером 18 марта. Тогда 13 горняков оказались под завалами в шахте Зейского района. Обвал породы произошел в треке металлургического комбината «Пионер», впоследствии вода там поднялась на 15 метров.

В Амурской области после происшествия ввели режим ЧС. По состоянию на утро 19 марта связь с горняками так и не установили.

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      Екатерина Кашурникова
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