Стало известно о местонахождении горняков после обвала на руднике в Приамурье

Горняки, заблокированные на руднике в Приамурье, находятся на глубине 120 метров

Горняки, заблокированные в результате обвала на руднике «Пионер» в Приамурье, находятся на глубине 120 метров. Об этом во вторник, 19 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Ранее 19 марта сообщалось, что на место происшествия из Хабаровского края прибыла дополнительная группировка из 13 специалистов МЧС России. Кроме того, в состоянии готовности находится резерв специалистов из Кемеровской области.

Грунт на руднике обрушился вечером 18 марта. Под завалами оказались 13 горняков. Впоследствии вода там поднялась на 15 метров.

В Амурской области после происшествия ввели режим ЧС. По состоянию на утро 19 марта связь с горняками так и не установили.