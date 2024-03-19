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09:04, 19 марта 2024Россия

Горноспасатели МЧС начали поисково-спасательные работы на руднике в Приамурье

Горноспасатели МЧС начали поисково-спасательные работы на руднике в Приамурье

Кадр: Telegram-канал МЧС России

Горноспасатели МЧС прибыли на место обрушения грунта на руднике в Амурской области. Об этом сообщило ведомство в Telegram-канале.

«Дополнительная группировка из 13 специалистов МЧС России прибыла на вертолете Ми-8 из Хабаровского края в Зейский муниципальный округ»,  — сообщили в министерстве.

МЧС оценивает обстановку и ведет разведку места обрушения грунта, а также расчищает транспортный уклон подземной техникой и погрузочными машинами. В состоянии готовности находится резерв специалистов из Кемеровской области.

Грунт на руднике обрушился вечером в понедельник, 18 марта. Тогда 13 горняков оказались под завалами в шахте Зейского района. Обвал породы произошел в треке металлургического комбината «Пионер», впоследствии вода там поднялась на 15 метров.

В Амурской области после происшествия ввели режим ЧС. По состоянию на утро следующего дня во вторник, 19 марта, связь с горняками так и не установили.

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      Анастасия Шейкина
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