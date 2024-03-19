Горноспасатели МЧС начали поисково-спасательные работы на руднике в Приамурье

Горноспасатели МЧС прибыли на место обрушения грунта на руднике в Амурской области. Об этом сообщило ведомство в Telegram-канале.

«Дополнительная группировка из 13 специалистов МЧС России прибыла на вертолете Ми-8 из Хабаровского края в Зейский муниципальный округ», — сообщили в министерстве.

МЧС оценивает обстановку и ведет разведку места обрушения грунта, а также расчищает транспортный уклон подземной техникой и погрузочными машинами. В состоянии готовности находится резерв специалистов из Кемеровской области.

Грунт на руднике обрушился вечером в понедельник, 18 марта. Тогда 13 горняков оказались под завалами в шахте Зейского района. Обвал породы произошел в треке металлургического комбината «Пионер», впоследствии вода там поднялась на 15 метров.

В Амурской области после происшествия ввели режим ЧС. По состоянию на утро следующего дня во вторник, 19 марта, связь с горняками так и не установили.