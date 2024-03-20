В МЧС опровергли данные о «перестукивании» горняков в заваленном руднике

МЧС Приамурья опровергло данные о «перестукивании» на руднике в минуты тишины

Информация о том, что в минуты тишины на руднике «Пионер» в Амурской области, где под завалами оказались шахтеры, слышны «перестукивания», не соответствует действительности. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Амурской области Игорь Смирнов, его слова приводятся в Telegram-канале областного правительства.

«Уже вторые сутки идут спасательные работы. Вчера появились слухи, что снизу в минуты тишины идут перестуки. Эту информацию мы не подтверждаем», — сказал руководитель главка МЧС, подчеркнув, что спасательные работы будут продолжаться до полного завершения спасательной операции.

По последним данным, расчистку завалов на руднике в Приамурье приостановили для откачки воды. На месте обвала грунта на руднике пробурят скважину. По словам губернатора Василия Орлова, даже если скважина не даст возможности эвакуировать людей, в нее можно будет опустить камеру, чтобы оценить обстановку под землей.

Связь с горняками спасатели не могут установить уже вторые сутки. Обвал на руднике «Пионер» в Зейском округе Приамурья произошел вечером в понедельник, 18 марта. Под завалами из-за обрушения породы оказались 13 горняков. В Амурской области после происшествия ввели режим ЧС. По последним данным, спасатели за сутки расчистили 90 метров завалов.