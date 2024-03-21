Названы самые стильные российские политики

Сергей Зверев назвал Владимира Путина самым стильным российским политиком

Российский парикмахер и шоумен Сергей Зверев назвал самых стильных российский политиков. Его комментарий передает «Радиоточка НСН».

По словам Зверева, самыми модными представителями упомянутой сферы он считает президента страны и его пресс-секретаря. Он пояснил, что Путин всегда выглядит сдержанно, а Песков, в свою очередь, выбирает популярный стиль кэжуал.

«В политике самый стильный Владимир Владимирович Путин. У него очень скромные костюмы, но стиль. Дмитрий Песков всегда аккуратный, очень подтянутый, в форме. Если у него стиль кэжуал — все очень прилично», — пояснил шоумен.

В ноябре 2023 года Сергей Зверев назвал самую стильную российскую звезду. В беседе с журналисткой артист решил не озвучивать имена антистильных, по его мнению, отечественных знаменитостей, чтобы никого не обидеть. В свою очередь, на вершину модного рейтинга он поместил самого себя.