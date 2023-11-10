Сергей Зверев назвал самую стильную российскую звезду

Стилист и шоумен Сергей Зверев назвал самую стильную звезду российского шоу-бизнеса. Его комментарий публикует NEWS.ru.

В беседе с журналисткой артист решил не озвучивать имена антистильных, по его мнению, отечественных знаменитостей, чтобы никого не обидеть. В свою очередь, на вершину модного рейтинга он поместил самого себя.

«Кто, если не я? Вот кто? Обнять и плакать», — заявил популярный парикмахер.

В октябре стилист Александр Рогов назвал самых модных знаменитых мужчин в России. В первую очередь эксперт выделил звезду «Холопа» Милоша Биковича. В то же время он внес в список актера, шоумена и ведущего Дмитрия Нагиева и актера и ведущего Ивана Урганта.