Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:25, 10 ноября 2023Ценности

Сергей Зверев назвал самую стильную российскую звезду

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Стилист и шоумен Сергей Зверев назвал самую стильную звезду российского шоу-бизнеса. Его комментарий публикует NEWS.ru.

В беседе с журналисткой артист решил не озвучивать имена антистильных, по его мнению, отечественных знаменитостей, чтобы никого не обидеть. В свою очередь, на вершину модного рейтинга он поместил самого себя.

«Кто, если не я? Вот кто? Обнять и плакать», — заявил популярный парикмахер.

В октябре стилист Александр Рогов назвал самых модных знаменитых мужчин в России. В первую очередь эксперт выделил звезду «Холопа» Милоша Биковича. В то же время он внес в список актера, шоумена и ведущего Дмитрия Нагиева и актера и ведущего Ивана Урганта.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль заявил о невозможности победы Украины над Россией на поле боя

      Инструкторы российской ЧВК «Волки» рассказали о подготовке штурмовиков

      Последствия обрушения автомобильного моста в Подмосковье попали на видео

      Россиянам расскажут о борьбе с кибербуллингом

      В ФФКР рассказали о последствиях пропуска сезона Трусовой и Щербаковой

      В российских отелях рассказали о неожиданных находках в номерах гостей

      В России подскочили продажи подержанных машин

      Россиянам перечислили кишащие вирусами предметы в доме

      Россиянка пыталась поджечь пункт сбора помощи мобилизованным и попала в колонию

      Прилучного обязали заплатить Муцениеце за выселение себя из ее квартиры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости